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Происшествия18 июля 2022 8:39

В Мурманске из-за вспыхнувшей стиральной машинки пострадал человек

Пожар случился в квартире на улице Подстаницкого, 12
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Возгорание жители потушили самостоятельно. Фото: vk.com/murman01

Возгорание жители потушили самостоятельно. Фото: vk.com/murman01

Днем 16 июля в Мурманске на улице Подстаницкого, 12 произошел пожар - вспыхнула стиральная машинка. Один из жильцов попал в больницу.

- Возгорание жители потушили самостоятельно до прибытия пожарного подразделения. Тем не менее, один человек пострадал из-за пожара, его доставили в медучреждение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: в Мурманске тушили масштабный пожар в шинном центре. На его ликвидацию ушло 7 часов.

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