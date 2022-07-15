53 огнеборца в борьбе с беспроглядным дымом. В Мурманске тушили масштабный пожар в шинном центре

Всего на ликвидации пожара было задействовано шесть пожарно-спасательных подразделений - 53 человека и 16 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Утром 15 июля в небе над Первомайским округом Мурманска появились черные, как смоль, клубы дыма, которые было видно из разных точек города. Оказалось, что вспыхнул шинный центр на проспекте Кольском, 183Б.

Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

Деревянно-металлическое строение, состоящее из четырех боксов, сгорело почти наполовину. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров (вся площадь центра - 700 квадратных метров).

На место происшествия в 08.48 выдвинулись пожарные. Вздохнуть с облегчением они смогли только спустя семь часов беспрерывной работы.

Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

- В 09.14 был объявлен ранг пожара 1 БИС, в 09.28 ранг повысили до второго. Благодаря самоотверженным действиям пожарных, которые сделали все возможное, в максимально короткие сроки, а именно в 11.17, удалось локализовать пожар и избежать жертв. Возгорание ликвидировано в 16.15, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

На месте ЧП также работали специалисты лабораторий управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и управления «Роспотребнадзора» по Мурманской области, которые произвели замеры предельно допустимой концентрации воздуха.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Всего на ликвидации пожара было задействовано шесть пожарно-спасательных подразделений - 53 человека и 16 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru