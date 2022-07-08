«Он был размером с дом!». В Баренцевом море встретили второе по величине животное планеты [видео]

Великолепных гигантов сняли на видео. Фото: Скриншот видео

Фотоохота за китами становится в Мурманской области все более популярной. Везение не всегда сопутствует туристам, но иногда удача бывает невероятной. Так, на днях туристы увидели второе по величине животное планеты - финвала.

– Мы даже предположить не могли, что нам настолько сильно повезет и мы встретим двух китов, размером с дом! Да, за все время, которое мы занимаемся фотоохотой, мы встречали малых полосатиков, тюленей, горбатого кита, белух и косаток. Но вдруг вдалеке мы увидели два фонтана, явно в разы больше тех, которые пускают все вышеперечисленные! - рассказали в паблике «Понаехали | Мурманск Туры Киты Рыбачий Териберка» (12+).

Великолепных гигантов сняли на видео.

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