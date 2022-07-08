Обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске задержали

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Фото: Олег ФИЛОНОК

1 июля в Мончегорске жестоко убили 8-летнего мальчика. Его тело со следами сексуального насилия в собственной квартире нашла мама ребенка. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, было возбуждено уголовное дело по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Обвиняемого в убийстве мальчика задержали.

– Благодаря кропотливой работе следователей во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведенных судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время он будет заключен под стражу.

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