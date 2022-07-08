Прямые рейсы свяжут Мурманск, Архангельск и Нарьян-Мар

С 18 июля будут выполняться прямые рейсы, которые свяжут Мурманск, Архангельск и Нарьян-Мар. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 июля будут выполняться прямые рейсы, которые свяжут Мурманск, Архангельск и Нарьян-Мар.

– Рейсы по маршруту Архангельск — Мурманск — Нарьян-Мар будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю. Время в пути до Мурманска составит 1 час 50 минут, а до Архангельска – 4 часа 20 минут (с учетом короткой техпосадки в Мурманске), - сообщили в авиакомпании.

Стоимость билета до Нарьян-Мара составит от 6 446 рублей, до Архангельска – от 4 635 рублей.

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