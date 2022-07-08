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Общество8 июля 2022 7:30

Под Териберкой медведь помешал отдыхающим пожарить шашлыки

Хищник вышел к людям
Есения ДОБРОНРАВОВА
Встретить медведя рядом с Териберкой можно легко, здесь хищники не очень боятся людей и выходят даже в сам населенный пункт.

Встретить медведя рядом с Териберкой можно легко, здесь хищники не очень боятся людей и выходят даже в сам населенный пункт.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Встретить медведя рядом с Териберкой можно легко, здесь хищники не очень боятся людей и выходят даже в сам населенный пункт.

На днях косолапый помешал отдыхающим сделать шашлыки.

Косолапый помешал отдыхающим сделать шашлыки. Фото: vk.com/nashi_apatity

Косолапый помешал отдыхающим сделать шашлыки. Фото: vk.com/nashi_apatity

– Северяне, приехавшие отдохнуть в Териберку, встретились с медведем. Косолапый приблизился к месту, где они планировали приготовить шашлык, - пишет паблик «Наши Апатиты» (16+).

Напомним: под Мурмашами рыбаки насчитали порядка 8 медведей, которые выходят к людям.

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