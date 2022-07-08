Под Териберкой медведь помешал отдыхающим пожарить шашлыки

Встретить медведя рядом с Териберкой можно легко, здесь хищники не очень боятся людей и выходят даже в сам населенный пункт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Встретить медведя рядом с Териберкой можно легко, здесь хищники не очень боятся людей и выходят даже в сам населенный пункт.

На днях косолапый помешал отдыхающим сделать шашлыки.

Косолапый помешал отдыхающим сделать шашлыки. Фото: vk.com/nashi_apatity

– Северяне, приехавшие отдохнуть в Териберку, встретились с медведем. Косолапый приблизился к месту, где они планировали приготовить шашлык, - пишет паблик «Наши Апатиты» (16+).

Напомним: под Мурмашами рыбаки насчитали порядка 8 медведей, которые выходят к людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru