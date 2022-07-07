Специалисты института им. Северцова: Транспортировка животных из океанариума в Мурманске подвергает их риску

Официально план реконструкции океанариума еще не представлен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ситуация вокруг океанариума в Мурманске не утихает. Напомним: он закрыт с 1 января 2022 года, так как не получил лицензию. Планируется снести старое здание и построить новое, звучит прогноз, что работы продлятся до 2026 года.

До этого срока животных из океанариума планируют временно перевезти в Московский зоопарк. Однако против такого решения выступают и работники организации, и многие северяне. Есть опасения, что ластоногие артисты уже не вернутся в Мурманск. Петицию против переезда подписало более 8 тысяч человек.

На днях руководство океанариума получило ответ от института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова на свой вопрос, можно ли перевозить животных.

– В океанариуме содержится уникальная, единственная в мире коллекция ластоногих, многие из которых в значительном возрасте (серые тюлени 11, 30 и 34 года; морской заяц - 24 года; гренландский тюлень - 12 лет). Транспортировка животных в таком возрасте в другие регионы подвергает их значительному риску. В Мурманской области существует база ММБИ РАН, где, на наш взгляд, можно было бы передержать животных на время реконструкции океанариума, - говорится в документе.

Официально план реконструкции океанариума еще не представлен.

Напомним: общественники предлагают создать инициативную группу для контроля за перевозкой животных.

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