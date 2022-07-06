В Мурманске предлагают создать инициативную группу для контроля за перевозкой животных из океанариума

Общественники предлагают создать инициативную группу, которая будет наблюдать за перевозкой животных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Точная дата, когда животные из океанариума в Мурманске могут переехать в Московский зоопарк, пока не озвучена. Может, это будет июль, хотя сейчас уже звучат данные о сентябре. Но то, что ластоногим артистам придется на время сменить место жительства, неизбежно: старое здание океанариума снесут, до 2026 года должно завершиться строительство нового.

Общественники предлагают создать инициативную группу, которая будет наблюдать за перевозкой животных - четырех тюлений и одного морского зайца, которая вызывает такие опасения у северян.

Так, для переезда нужно соблюсти ряд условий. Например, Филя и компания должны ехать в рефрижераторах, нужен список пожарных станций по пути следования, чтобы в случае необходимости пополнялся запас воды.

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