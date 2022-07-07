Следователи завершили проверку по факту смерти Андрея Пищаскина из Мурманска

Как оказалось, криминал в смерти северянина замешан не был. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следователи завершили проверку по факту смерти 36-летнего Андрея Пищаскина из Мурманска. Напомним: мужчину нашли погибшим спустя месяц поисков. Его тело обнаружили на озере Чайка.

Как оказалось, криминал в смерти северянина замешан не был.

- Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, как как смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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