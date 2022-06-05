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Общество5 июня 2022 11:21

Стали известны подробности гибели 36-летнего жителя Мурманска

В следкоме проводят проверку по факту смерти жителя Мурманска Андрея Пищаскина
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Следствием проводится процессуальная проверка.

Следствием проводится процессуальная проверка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете региона сообщили подробности гибели 36-летнего мурманчанина Андрея Пищаскина. Напомним: мужчину нашли погибшим спустя месяц поисков.

- Следствием проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины. Тело обнаружено на берегу озера Чайка 3 июня, - рассказали "КП"-Мурманск" в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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