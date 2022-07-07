В Мурманске пересмотрят список площадок для выгула собак

Причины сокращения площадок в мэрии уточнять не стали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июне глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление, согласно которому был изменен список площадок для выгула собак в городе. Напомним: их стало на 21 меньше. Больше всего порезали Октябрьский округ.

За комментарием наша редакция обратилась в администрацию Мурманска.

– Перечень мест для выгула домашних животных на территории города Мурманска будет доработан и актуализирован. Соответствующее поручение глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин дал комитету по развитию городского хозяйства. Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в каждом административном округе города Мурманска оборудованы специализированные площадки для выгула домашних животных, имеющие все необходимые МАФы, ограждения, контейнеры для сбора мусора (отходов жизнедеятельности животных), - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города.

Причины сокращения площадок в мэрии уточнять не стали. Ранее в городе провели ревизию, определяя, какие площадки функционируют, а какие собачники не посещают.

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