Дорогу на аэропорт "Мурманск" перед машинами перебежал медвежонок

Малыш чудом не пропал под колеса машины. Фото: Скриншот видео
Водитель из Мурманской области поделился записью с видеорегистратора, на которой запечатлен медвежонок, которые перебежал ведущую в аэропорту дорогу прямо перед машинами.
- Наверное, маму ищет, - пишет автор видео в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Напомним: рыбаки насчитали в районе Мурмашей порядка 8 медведей, которые выходят к людям.
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