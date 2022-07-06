Дорогу на аэропорт "Мурманск" перед машинами перебежал медвежонок

Малыш чудом не пропал под колеса машины. Фото: Скриншот видео

Водитель из Мурманской области поделился записью с видеорегистратора, на которой запечатлен медвежонок, которые перебежал ведущую в аэропорту дорогу прямо перед машинами.

- Наверное, маму ищет, - пишет автор видео в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: рыбаки насчитали в районе Мурмашей порядка 8 медведей, которые выходят к людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru