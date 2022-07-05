Начальника УМВД по Мурманской области Виталия Зайкова уволили

Виталий Зайков занимал свою должность с 2018 года. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области

Начальника УМВД по Мурманской области Виталия Зайкова освободили от должности. Указ об этом подписал Президент Владимир Путин, однако документ еще не опубликовали.

Как сообщают в соцсетях, главой регионального УМВД может стать заместитель Зайкова - Вячеслав Рыманов.

Было ли увольнение связано с последними громкими событиями Мурманской области - массовой дракой в Ковдоре и жестоким убийством мальчика в Мончегорске - не известно. Есть вероятность, что нет.

- О том, что Виталий Зайков уйдет из региона было известно еще месяц назад. Виталий Николаевич написал рапорт по собственному желанию. За время работы в Мурманской области он показал, каким должен быть настоящий офицер. Профессиональным, верным службе, а главное - честным, - пишет Telegram-канал HASOS 51.

Виталий Зайков занимал свою должность с 2018 года, приехал к нам из Карелии.

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