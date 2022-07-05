Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о массовой драке в Ковдоре: Все зачинщики установлены

Губернатор отметил, что те, кто нарушил закон, безусловно будут наказаны. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал массовую драку в Ковдоре. Порядка 20 человек столкнулись на улицах города в ночь на 4 июля, когда в местное кафе «Айсун» не пустили посетителя со спутницей.

Задержаны 8 человек, пострадали четверо.

– Правоохранительные органы свою задачу четко отрабатывают. Те, кто нарушил закон, безусловно будут наказаны. Все выводы сделаны, уголовное дело возбуждено, все лица-зачинщики установлены. На месте находится мой заместитель Эрик Хисматуллин. Всех прошу успокоиться, - обратился к северянам глава региона.

В Ковдоре усилили полицейские патрули, а уголовное дело передано следователям.

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