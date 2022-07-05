В Мончегорске возбудили уголовное дело после жестокого убийства 8-летнего мальчика

Убийцу пока не задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля в Мончегорске произошло жестокое убийство 8-летнего мальчика. Его тело со следами насилия, в том числе и сексуального, вечером обнаружила вернувшаяся с работы мама.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

- Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Убийцу пока не задержали.

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