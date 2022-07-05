Андрей Чибис о массовой драке в Ковдоре: Ситуацию держу на личном контроле

Фото: vk.com/murmansk.region

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с четырьмя пострадавшими. По предварительной версии, в местное кафе "Айсун" не пустили молодого человека с несовершеннолетней спутницей, его это обидело, поэтому он позвал знакомых, которые напали на охранников.

Задержаны 8 человек, возбуждено уголовное дело. В ночь на 5 июля ковдорчане вновь вышли на улицы города, продолжая конфликт.

- Я знаю о ситуации в Ковдоре. Правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшего. Ситуацию держу на личном контроле. Отправил своего заместителя на месте вникнуть в ситуацию, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также беспорядки в Ковдоре прокомментировал глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

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