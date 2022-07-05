Глава Ковдорского округа о массовой драке: Обстановка в Ковдоре сейчас зависит от каждого из нас

После массовой драки в Ковдоре задержали 8 человек. Фото: vk.com/murmanskgroup

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с четырьмя пострадавшими, задержаны 8 человек. По предварительной версии, все случилось из-за того, что в местное кафе не пустили посетителей. Возбуждено уголовное дело. Ситуацию прокомментировал глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

По его словам, обстановка в городе находится под контролем правоохранительных органов.

- Все виновные ответят за свои действия по закону. Прошу всех сохранять спокойствие, не призывать к беспорядкам и не делать поспешных выводов о случившемся на основе слухов. Обстановка в Ковдоре сейчас зависит в том числе от каждого из нас. Прошу не поддаваться на провокации, и дождаться выводов правоохранительных органов, - написал Сергей Сомов на личной странице в "ВКонтакте".

В ночь на 5 июля ковдорчане снова вышли на улицы города.

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