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Общество4 июля 2022 8:32

В Мурманске на берегу Малого Питьевого озера нашли человеческую челюсть

Следком проводит проверку
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
По предварительным данным, фрагмент челюсти принадлежит взрослому человеку.

По предварительным данным, фрагмент челюсти принадлежит взрослому человеку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 июля на берегу Малого Питьевого озера в Мурманске нашли человеческие останки, а именно фрагмент челюсти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем. При осмотре иных фрагментов костей человека не обнаружили. Проводится проверка.

- Устанавливается личность погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в данном районе. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о проведении генетической экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По предварительным данным, фрагмент челюсти принадлежит взрослому человеку.

Напомним: найденные на Советском проспекте в Коле человеческие останки перезахоронят.

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