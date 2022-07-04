В Мурманске на берегу Малого Питьевого озера нашли человеческую челюсть

По предварительным данным, фрагмент челюсти принадлежит взрослому человеку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 июля на берегу Малого Питьевого озера в Мурманске нашли человеческие останки, а именно фрагмент челюсти.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем. При осмотре иных фрагментов костей человека не обнаружили. Проводится проверка.

- Устанавливается личность погибшего, анализируются данные о пропавших без вести в данном районе. Назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза, решается вопрос о проведении генетической экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По предварительным данным, фрагмент челюсти принадлежит взрослому человеку.

Напомним: найденные на Советском проспекте в Коле человеческие останки перезахоронят.

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