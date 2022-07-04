Гадюка или нет? В Мурманске на улице Достоевского ползала крупная змея

Пользователи теперь гадают, была ли змея гадюкой или это домашний питомец. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Пока стоит жара, змеи выползают на улицы Мурманска, чтобы погреться на солнышке.

Так, пресмыкающегося встретили прохожие утром 4 июля на улице Достоевского, возле домов №29 и 30 у припаркованных машин.

- Будьте осторожны! - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Пользователи теперь гадают, была ли змея гадюкой или же это сбежавший от хозяев маисовый полоз.

Напомним: что нужно знать жителям Мурманской области при встрече с медведем.

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