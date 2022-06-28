Встретил медведя - не смотри ему в глаза! Что нужно знать жителям Мурманской области при встрече с грозным хищником

Важно – не ходите в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.
Фото: Павел КЛОКОВ
В лесах Кольского полуострова медведям уже не так голодно, как весной: появились корешки, скоро пойдут ягоды и грибы, можно охотиться и ловить рыбу. Но в поисках легкой еды косолапые продолжают выходить к людям, столоваться на помойках.
В МЧС рассказали, что делать, если встретил хищника. Главное, не растеряться и запомнить правила: не смотреть медведю в глаза, не проявлять признаки агрессии, если медведь напал – падайте на землю и притворяйтесь мертвым. Важно – не ходите в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.
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