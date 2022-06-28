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Дом. Семья28 июня 2022 9:41

Встретил медведя - не смотри ему в глаза! Что нужно знать жителям Мурманской области при встрече с грозным хищником

Жителей Мурманской области предупреждают о медведях вблизи населенных пунктов
Ника СВЕТЛОВА
Важно – не ходите в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.

Важно – не ходите в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.

Фото: Павел КЛОКОВ

В лесах Кольского полуострова медведям уже не так голодно, как весной: появились корешки, скоро пойдут ягоды и грибы, можно охотиться и ловить рыбу. Но в поисках легкой еды косолапые продолжают выходить к людям, столоваться на помойках.

В МЧС рассказали, что делать, если встретил хищника. Главное, не растеряться и запомнить правила: не смотреть медведю в глаза, не проявлять признаки агрессии, если медведь напал – падайте на землю и притворяйтесь мертвым. Важно – не ходите в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.

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