В Мурманской области ожидается жара до +28

Новый месяц начнется с продолжения июньской жары. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новый месяц начнется с продолжения июньской жары. В ближайшие дни в Мурманской области ожидается теплая, с кратковременными дождями погода.

- 1 июля будет переменная облачность, местами дожди. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14, местами до +19, днем +18 +23, местами до +28 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также синоптики напоминают, что до 4 июля в регионе ожидается 4-5 региональный класс пожарной опасности.

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