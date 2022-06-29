Северянам нельзя ходить в лес – новое постановление минприроды Заполярья

Риск лесных пожаров в Мурманской области вырос.
Фото: Иван МАКЕЕВ
29 июня синоптики обещают жителям Мурманской области жару до +32! А вот дождей пока нет. Все эти составляющие уравнения приводят к тому, что в лесах могут случиться пожары.
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области выпустило постановление, которое ограничивает пребывание северян в лесах. Это касается Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кироского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского, Терского лесничеств. Въезжать и заходить на эти земли можно только определенным категориям северян, которым это надо в силу служебной необходимости.
Жителям Мурманской области напоминают, что во всех лесах нельзя разводить костры или использовать мангалы. Сейчас установлен 4 и 5 классы пожарной опасности.
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