Северянам нельзя ходить в лес – новое постановление минприроды Заполярья

Риск лесных пожаров в Мурманской области вырос. Фото: Иван МАКЕЕВ

29 июня синоптики обещают жителям Мурманской области жару до +32! А вот дождей пока нет. Все эти составляющие уравнения приводят к тому, что в лесах могут случиться пожары.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области выпустило постановление, которое ограничивает пребывание северян в лесах. Это касается Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кироского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского, Терского лесничеств. Въезжать и заходить на эти земли можно только определенным категориям северян, которым это надо в силу служебной необходимости.

Жителям Мурманской области напоминают, что во всех лесах нельзя разводить костры или использовать мангалы. Сейчас установлен 4 и 5 классы пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru