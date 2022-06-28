Если плохо реагируете на жару, лучше остаться дома. В Мурманской области обещают до +32

28 июня в Мурманской области было жарко, а 29-го столбик термометра поднимется еще выше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 июня в Мурманской области было жарко, а 29-го столбик термометра поднимется еще выше.

- В среду будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16° , на востоке +5+10°, днем +23+28°, на западе местами +30+32°, - сообщает областной гидрометцентр.

Но с 30 числа уже ожидается похолодание.

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