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Общество30 июня 2022 8:24

В рекордный по жаре день жители Мурманска открыли плавательный сезон

Но делать этого нельзя
Ника СВЕТЛОВА
Спасаясь от жары, северяне потянулись к водоемам.

Спасаясь от жары, северяне потянулись к водоемам.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 июня в Мурманске был установлен новый суточный рекорд по теплу: метеостанция зафиксировала +30,2.

Спасаясь от жары, северяне потянулись к водоемам, в среду Семеновское озеро традиционно больше напоминало пляж. Самые отчаянные мурманчане открыли плавательный сезон.

Что, впрочем, опасно для жизни - температура воды в водоемах Кольского полуострова едва достигает +16 градусов.

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