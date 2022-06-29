Жара жарой, а вода ледяная! В водоемах Мурманской области купаться очень не комфортно

28 июня в Заполярье было жарко, а 29-го будет еще жарче – на западе Кольского полуострова обещают до +32! Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 июня в Заполярье было жарко, а 29-го будет еще жарче – на западе Кольского полуострова обещают до +32!

Однако если хотите освежиться, то делайте это безопасно. Так, купаться в реках и озерах запрещено.

- Вода пока еще холодная. На Верхнетуломском водохранилище +12, в реке Кола в районе Выходного прогрелась до +16. Недельку теплую подождать, и как минимум Кола прогреется до вполне комфортных +20, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Впрочем, не только температура воды должна остановить северян от купания. Многие наши озера имеют илистое дно, холодные ключи и двойное дно, а реки очень быстры.

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