Жара жарой, а вода ледяная! В водоемах Мурманской области купаться очень не комфортно

28 июня в Заполярье было жарко, а 29-го будет еще жарче – на западе Кольского полуострова обещают до +32!
Фото: Антон ЗАБИРОВ
28 июня в Заполярье было жарко, а 29-го будет еще жарче – на западе Кольского полуострова обещают до +32!
Однако если хотите освежиться, то делайте это безопасно. Так, купаться в реках и озерах запрещено.
- Вода пока еще холодная. На Верхнетуломском водохранилище +12, в реке Кола в районе Выходного прогрелась до +16. Недельку теплую подождать, и как минимум Кола прогреется до вполне комфортных +20, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).
Впрочем, не только температура воды должна остановить северян от купания. Многие наши озера имеют илистое дно, холодные ключи и двойное дно, а реки очень быстры.
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