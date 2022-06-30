Андрей Чибис про погибших на спецоперации военнослужащих из Заполярья: «Спасают жизни детей, защищают русский мир»

Алексей Агарков и Валерий Соколов погибли во время спецоперации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих из Заполярья, уехавших на спецоперацию. Из боя не вернулись младший сержант Алексей Агарков и рядовой Валерий Соколов.

Образование они получили в колледже в Апатитах, потом жили в Кандалакшском районе.

- Честное служение Родине, самоотверженность наших воинов и верность своему долгу достойны глубочайшей признательности, уважения и вечной памяти. Своим подлинным героизмом они спасают жизни детей и взрослых на Донбассе, защищают нас с вами и весь русский мир, - сообщил Андрей Чибис.

Он выразил соболезнование семьям погибших.

Напомним: батальон добровольцев из Мурманской области уехал на Украину.

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