Андрей Чибис про погибших на спецоперации военнослужащих из Заполярья: «Спасают жизни детей, защищают русский мир»

Алексей Агарков и Валерий Соколов погибли во время спецоперации.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих из Заполярья, уехавших на спецоперацию. Из боя не вернулись младший сержант Алексей Агарков и рядовой Валерий Соколов.
Образование они получили в колледже в Апатитах, потом жили в Кандалакшском районе.
- Честное служение Родине, самоотверженность наших воинов и верность своему долгу достойны глубочайшей признательности, уважения и вечной памяти. Своим подлинным героизмом они спасают жизни детей и взрослых на Донбассе, защищают нас с вами и весь русский мир, - сообщил Андрей Чибис.
Он выразил соболезнование семьям погибших.
Напомним: батальон добровольцев из Мурманской области уехал на Украину.
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