На спецоперацию на Украине уехали военнослужащие добровольцы

Перед дорогой они прошли обряд крещения.
Фото: Александр КОЦ
Батальон мотострелковой бригады Северного флота, состоящий из добровольцев, отправился на Украину для участия в спецоперации. Месяц военнослужащие проходили подготовку, включающую стрельбу, инженерное дело и оказание первой помощи.
- Если кто-то это не понимает, то это наша работа. Мы давали присягу своей Родине. Родина нас позвала, - рассказал ГТРК «Мурман» один из добровольцев.
В состав батальона вошли военнослужащие с кораблей, из береговых частей и даже те, кто был в запасе. Перед дорогой они прошли обряд крещения.
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