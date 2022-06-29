На спецоперацию на Украине уехали военнослужащие добровольцы

Перед дорогой они прошли обряд крещения. Фото: Александр КОЦ

Батальон мотострелковой бригады Северного флота, состоящий из добровольцев, отправился на Украину для участия в спецоперации. Месяц военнослужащие проходили подготовку, включающую стрельбу, инженерное дело и оказание первой помощи.

- Если кто-то это не понимает, то это наша работа. Мы давали присягу своей Родине. Родина нас позвала, - рассказал ГТРК «Мурман» один из добровольцев.

В состав батальона вошли военнослужащие с кораблей, из береговых частей и даже те, кто был в запасе. Перед дорогой они прошли обряд крещения.

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