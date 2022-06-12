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Общество12 июня 2022 13:31

В Кандалакшском районе отменили празднования в честь Дня России

Причиной тому стала непогода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Погода подвела кандалакшан. Фото: gov-murman.ru

Погода подвела кандалакшан. Фото: gov-murman.ru

12 июня День России смогли отметить не во всех уголках Мурманской области.

Так, в Кандалакшском районе праздничные мероприятия, посвященные Дню России, отменяются. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Причиной отмены стала плохая погода. Судя по прогнозу, в Кандалакше идут сильные дожди.

О том, какие мероприятия проходят в этот день в Мурманске, читайте в нашем материале.

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