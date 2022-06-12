Цвести - цветет, а будут ли ягоды? На Кольском полуострове зацвела черника

После морошки в цвет пошла и черника.
Фото: Ника СВЕТЛОВА
Теплое и дождливое начало июня привело к тому, что ягоды в Мурманской области зацвели раньше обычного.
Так, мы уже писали про морошку. А теперь в цвет пошла и черника. Но это не значит, что ягоды точно будут. Зависит это от того, насколько в дальнейшем будет тепло и много ли осадков.
Каким будет лето в Мурманской области - читайте в нашем материале.
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