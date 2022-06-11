В мурманском Спасе на Водах открыли табличку в память о рыбаках с судна "Онега"

Возложить цветы и поставить свечку у табличке "Онеге" могут все желающие. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

11 июня в храме Спас на Водах в Мурманске прошла лития о погибших в мирное и военное время моряках, а также открыли табличку в память об экипаже "Онега". 28 декабря 2020 года ярусолов затонул у Новой Земли, погибли 17 человек из 19 находившихся на борту.

Этого события родные рыбаков добивались долго. Напомним: сразу после трагедии были озвучены планы создать памятник "Онеге", но потом дело застопорилось. В том числе потому, что родственники экипажа и власти не могли прийти к компромиссу. На помощь пришла церковь, при участии которой у родных все же появилось место, куда они могут принесли цветы. Так как тела погибших не были найдены, могил нет.

- Легче нам, наверное, никогда не станет, но хорошо, что у нас теперь есть табличка. Отец Андрей (Андрей Амелин, настоятель храма. - Ред.) очень помог, взял на себя организационные вопросы, - рассказала Людмила Тимербаева, которая в Баренцевом море потеряла сына Владимира.

Символично, что табличка находится рядом с иконой святого Николая и Трифона Печенгского - покровителей моряков. Также на мемориале есть слова "Упокой, Господи, души моряков траулера "Онега"... и всех почивших тружеников моря".

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