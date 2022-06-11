В районе гибели мурманского судна «Онега» в Баренцевом море нашли два тела

В Спасе на Водах открыли табличку в память об экипаже «Онега». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

11 июня в храме Спас на Водах в Мурманске открыли памятную табличку экипажа «Онега». Ярусолов затонул у архипелага Новая Земля в Баренцевом море 28 декабря 2020 года. Погибли 17 человек, спаслись двое. Тела умерших не нашли.

После литии родные моряков с «Онеги» рассказали, что расследование уголовного дела еще идет.

– Судно обследовали, мы будем добиваться, чтобы его подняли. Готовы обратиться с этим вопросом к Владимиру Путину на «Прямую линию». Хотим сказать большое спасибо капитану, судовладельцу и экипажу траулера «Святой Спиридон». Они нашли тело в районе гибели «Онеги», его уже передали на генетическую экспертизу. Также мы знаем, что были найдены еще одни останки другим судном, но их выбросили в море. Мы обращаемся ко всем рыбакам: пожалуйста, нам очень важно, чтобы мы могли похоронить наших мужчин, - рассказала мама матроса с «Онеги» Владимира Тимербаева Людмила.

Тела могут быть подняты тралами в районе промысла.

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