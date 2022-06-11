На федеральной трассе "Кола" в Мурманской области в ДТП с фурой погибли два человека

У Кицы столкнулись "Лады" и грузовик. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около 20.45 10 июня на 1333 километре федеральной трассы "Кола" в районе Кицы произошла смертельная авария. Столкнулись "Лада" и грузовик "ЖАК-120".

- Погибли водитель и пассажир легковушки. Водитель грузовика госпитализирован в Мурманскую областную больницу, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Два человека погибли, одного увезли в больницу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Напомним: вечером 10 июня в центре Мурманска в аварии пострадал мотоциклист.

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