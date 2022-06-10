В Апатитах будут сносить старый дерматовенерологический корпус больницы

Лечебный корпус в Апатитско-Кировской больнице капитально отремонтируют к 2024 году. Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА

В Апатитах снесут дерматовенерологический корпус больницы, который уже не используется. Об этом сообщили в минздраве региона.

- В 2022 году в рамках госпрограммы «Здравоохранение» предусмотрено 11,6 миллиона рублей на проведение ремонтных работ и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности. Будет демонтирован неиспользуемый дерматовенерологический корпус в Апатитах, установят ограждения, шлагбаумы, систему видеонаблюдения, – сообщили «АиФ-Мурманск» в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Лечебный корпус в Апатитско-Кировской больнице капитально отремонтируют к 2024 году.

Напомним: на четырех улицах в Апатитах отремонтируют дворы за 38 миллионов рублей. Подрядчики уже приступили к выполнению работ.

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