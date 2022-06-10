На выходных всем греться! Потом в Мурманской области похолодает

После праздничных дней отдыха снова похолодает.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Рабочая неделя в Мурманской области в плане погоды была не самой плохой, а что же выходные? Синоптики обещают, что будет тепло - до +22 и даже без дождей.
А вот после праздничных дней отдыха снова похолодает.
- 13 июня ожидается небольшое понижение температуры воздуха, - обещает областной гидрометцентра.
Напомним: на рыбалку в Варзугу прилетела Марина Ковтун.
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