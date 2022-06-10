В МФЦ Мурманской области стали предоставлять больше услуг

В Мурманской области расширили перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области расширили перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ. Теперь там можно будет получить еще 6 услуг, связанных со сферой соцподдержки населения.

- В их числе - услуги по предоставлению финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за ЧС природного и техногенного характера в регионе, ежемесячных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, компенсаций и иных выплат Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и членам их семей, - сообщили в министерстве цифрового развития региона.

О дате начала приема заявлений по этим услугам можно будет узнать на официальном сайте МФЦ Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Новый Мурманск" получит 4,5 миллиарда рублей от федерального центра. Начинается проектирование будущего города в городе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru