В Мурманске на пешеходном переходе водитель Ford сбил девочку

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

10 июня в Мурманске под колеса автомобиля попал ребенок. Авария случилась на улице Баумана, в районе дома №22.

- По предварительной информации, в 12.40 водитель Ford, двигаясь со стороны улицы Достоевского в сторону Кольского проспекта, наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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