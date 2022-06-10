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Происшествия10 июня 2022 12:20

В Мурманске на пешеходном переходе водитель Ford сбил девочку

ДТП случилось на улице Баумана
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

10 июня в Мурманске под колеса автомобиля попал ребенок. Авария случилась на улице Баумана, в районе дома №22.

- По предварительной информации, в 12.40 водитель Ford, двигаясь со стороны улицы Достоевского в сторону Кольского проспекта, наехал на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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