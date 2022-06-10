Проезд по дороге в Ловозеро открыли

С 11.00 проезд по автодороге (с нулевого по 3-й километр) вновь открыт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 10 июня участок дороги Ловозеро-ГФС закрывали для движения транспорта. Причиной стало подтопление проезжей части.

С 11.00 проезд по автодороге (с нулевого по 3-й километр) вновь открыт. Об этом сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: в Мурманске на две недели ограничат движение по Кольскому проспекту. Запрет коснется проезжей части в районе конкретного дома.

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