Шесть стобалльников на Мурманскую область. Школьники успешно сдали химию и литературу

8 июня в Мурманской области появились первые результаты ЕГЭ-2022. Фото: Антон ЗАБИРОВ

8 июня в Мурманской области появились первые результаты ЕГЭ-2022. По географии, химии и литературе большинство участников получили баллы, достаточные для поступления в вузы страны.

В этом году ЕГЭ впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), которые установили новые подходы к общему образованию. Теперь важно не просто заучить факты, даты, формулы, но и уметь применить их на практике.

- Проверяемое содержание по предметам не изменилось, однако акцент сделан на задания, требующие анализа различной информации, умение рассуждать и аргументировать свою точку зрения, использовать предметные знания для решения практических задач и применять обширные универсальные умения, необходимые для продолжения образования по любым специальностям в вузах, - сообщили в минобрнауки региона.

По результатам первого экзаменационного дня 3 человека набрали 100 баллов по химии и 3 – по литературе. Высокие баллы (от 81 до 100) получили в Заполярье по химии 22% участников, по литературе – 12%. При этом снизилось число тех, кто провалил экзамен.

Среди результатов ЕГЭ по географии никто не получил максимальный балл, однако минимальный порог преодолели все.

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