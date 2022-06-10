После пожара в мурманской детской поликлинике наказали компанию-подрядчика

По предварительной версии, возгорание началось во время ремонтных работ. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 26 апреля в Мурманске загорелось здание детской поликлиники на улице Папанина, 1. В этот момент внутри находились сотрудники и родители с детьми, всего 110 человек, к счастью, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

После случившегося прокуратура Мурманской области начала проверку, и ее результаты уже известны. Так, пожар начался из-за огневых работ во время обновления фасада.

- Должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение либо повреждение чужого имущества) и административному штрафу в размере 4 тысячи рублей, - сообщили в прокуратуре.

Также надзорный орган обнаружил, что ремонт фасада не уложился в срок, прописанный договором.

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