Мечту мальчика-сироты из Нарьян-Мара исполнили при помощи телемоста с Мурманской областью

В свой день рождения мальчик прокатился на служебном автомобиле с мигалками и наконец-то увидел брата. Фото: 83.rosguard.gov.ru/

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу исполнили заветные желания мальчика-сироты из Нарьян-Мара. 9-летний Эльдар воспитывается в Центре содействия семейному устройству «Наш дом» и мечтает о двух вещах – стать бойцом ОМОН и поскорее увидеть своего брата.

Иван, самый близкий на свете человек для мальчика, проходит срочную службу по призыву в Мурманской области. В день рождения мальчика росгвардейцы устроили для него встречу с братом при помощи телемоста.

- В свой день рождения мальчик прокатился на служебном автомобиле с мигалками и наконец-то увидел брата. При содействии командования воинской части Минобороны РФ удалось организовать телемост с военнослужащим. Мы также вручили имениннику краповую тельняшку, которую носят настоящие бойцы ОМОН Росгвардии, – рассказал один из организаторов акции военнослужащий Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу капитан Александр Киселев.

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