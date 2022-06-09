Трех мурманских девятиклассников удалили с экзамена по русскому языку, еще одному стало плохо

Результаты экзамена по русскому языку станут известны до 21 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области идет горячая пора для школьников - выпускные экзамены. Так, русский язык сдавал 7081 девятиклассник. Пока большинство ждет результаты, четырем точно надо идти на пересдачу: трех школьников удалили из-за шпаргалок и телефонов, еще одному ученику стало плохо.

- Большая часть экзаменов у девятиклассников уже позади. Ребята сдали два обязательных предмета – русский язык и математику, несколько предметов по выбору. Осталось провести экзамены по географии, информатике и литературе, а также дать возможность сдать биологию, физику и химию тем участникам, у кого эти предметы совпали с другими экзаменами. В целом экзаменационная кампания проходит спокойно, – сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны до 21 июня.

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