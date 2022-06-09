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Общество9 июня 2022 13:19

Трех мурманских девятиклассников удалили с экзамена по русскому языку, еще одному стало плохо

Экзамен сдавал 7081 человек
Ника СВЕТЛОВА
Результаты экзамена по русскому языку станут известны до 21 июня.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны до 21 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области идет горячая пора для школьников - выпускные экзамены. Так, русский язык сдавал 7081 девятиклассник. Пока большинство ждет результаты, четырем точно надо идти на пересдачу: трех школьников удалили из-за шпаргалок и телефонов, еще одному ученику стало плохо.

- Большая часть экзаменов у девятиклассников уже позади. Ребята сдали два обязательных предмета – русский язык и математику, несколько предметов по выбору. Осталось провести экзамены по географии, информатике и литературе, а также дать возможность сдать биологию, физику и химию тем участникам, у кого эти предметы совпали с другими экзаменами. В целом экзаменационная кампания проходит спокойно, – сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны до 21 июня.

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