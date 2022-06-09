Невыносимо жарко или безумно холодно? Жители Мурманска спорят из-за отопления в общественном транспорте

Одни северяне жалуются, что в салонах стало слишком жарко, а окошко открывать разрешают не всегда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчане не могут прийти к консенсусу в вопросе отключения отопления в общественном транспорте. "Печки" в автобусах и троллейбусах пока что продолжают работать.

Одни северяне жалуются, что в салонах стало слишком жарко, а окошко открывать разрешают не всегда.

- Я на прошлой неделе ехала в троллейбусе. На улице было +18. А в транспорте все окна закрыты. Кто-то попросил кондуктора открыть окна, на что она сказала, что не откроет, потому что вы одну остановку проедете, а она потом с больными ушами и горлом будет. Вот и поговорили, - поделилась в паблике "Регион 51" (12+) мурманчанка Элеонора Воскресенская.

Другие в комментариях возражают. Ведь погода в Заполярье вещь непредсказуемая, а в июне в Мурманске иногда и снег бывает.

- Сейчас это актуально - включенная печка в автобусе. Утром прохладно, днем тепло, вечером опять холодно. Пусть будет жара в транспорте. Отогреться можно за поездку. Да и поездка не такая уж и долгая, можно потерпеть, - пишет Анна Суслонова.

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