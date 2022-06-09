В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 16 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 66270). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 9 июня 2022 года, за последние сутки 16 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 66270).

Умерли с марта 2020 года 3 328 человек. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 754 жителя Заполярья.

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