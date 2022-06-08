"У нас не может быть нормальной работы". Норвегия закрывает консульство в Мурманске

При этом финское консульство продолжает работу в Мурманске.

С 1 июля временно закрывается норвежское консульство Норвегии в Мурманске. Об этом сообщили в МИД Норвегии с пометкой, что оно откроется, когда позволит ситуация.

- Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем резко сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности, - сообщила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

При этом она отмечает, что закрытие может затянуться в силу неблагоприятной обстановки, в том числе и из-за того, что Мурманская область - это регион, где много военных.

Полномочия мурманского консульства на себя взяло посольство в Москве.

При этом финское консульство продолжает работу в Мурманске.

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