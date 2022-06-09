В одном месте закрасили, в другом нарисовали. В Мурманске появились новые граффити с мальчиком-танкистом

Неизвестные художники продолжают творить. Фото: vk.com/kola_official51

В Мурманске продолжают, несмотря ни на что, изображать на стенах известного мальчика-танкиста Алешу, который стал символом спецоперации. Напомним: ранее граффити с ним закрасили в подземной переходе на улице Шмидта. Однако неизвестные художники не сдаются.

Новые граффити с парнем, который играет с танком с буквой Z, заметили еще в трех общественных местах.

- Рисунки появились в подземном переходе на Пономарева, возле моста через Кольский залив, в Долине Уюта,- рассказывают читатели паблика "Новости г. Кола" (18+).

Вряд ли граффити проживут долго, если они не согласованы с администрацией города. Да и вообще, у Мурманска уже есть свой Алеша на Зеленой сопке, большой и красивый.

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