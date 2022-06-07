В подземном переходе Мурманска закрасили рисунок со знаменитым мальчиком-танкистом Алешей

Изображения внезапно пропали со стен перехода. Фото: vk.com/murmanskgroup

В подземном переходе у улицы Комсомольской в Мурманска появился рисунок мальчика-танкиста Алеши из Белгородской области, который стал символом спецоперации. Парнишка в шлеме танкиста встречает наших военнослужащих. Неизвестный художник изобразил, как мальчик в шлемофоне играет с танком с буквой Z.

Однако изображение приказало долго жить. Впрочем, как и другие граффити в переходе.

- На следующий день после того, как нарисовали мальчика с танком, полностью закрасили все граффити в подземном переходе на улице Шмидта, - сообщает паблик "Мурманск".

Теперь все стены стали просто серыми. В администрации города объяснили, что стало тому причиной.

- Обращений на согласование подобных изображений не поступало. Управление дорожного хозяйства, которое занимается содержанием подземного перехода, после нанесения несанкционированных граффити окрасило стены объекта, - прокомментировали "КП"--Мурманск" в пресс-службе мэрии.

Напомним: после этого в переходе появился новый арт-объект в виде зеркальной рыбы.

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