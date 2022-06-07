Председатель Федерации скейтбординга Мурманской области прокомментировал ДТП с девочкой на самокате

Как сообщили в ГИБДД региона, у девочки не сработал тормоз на самокате. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Недавно в Мурманске произошло ДТП с участием 11-летней девочки, которая ехала по тротуару на электросамокате, взятому на прокат. Юная северянка врезалась в троллейбус, который подъезжал к остановке и получила травмы.

Ситуацию прокомментировал председатель Федерации скейтбординга Мурманской области Михаил Кутузов.

- В управлении электросамокатом нет ничего сложного, но детям, наверное, нужно выбирать более тихие места для поездок. Тут вопрос в техническом состоянии самоката и в том, что им управлял ребенок. Скорость высокая, а тем более девочка. Я считаю, высока вероятность того, что она просто испугалась, - рассказал председатель "АиФ Мурманск".

Как сообщили в ГИБДД региона, у девочки не сработал тормоз на самокате.

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