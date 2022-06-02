В Мурманске девочка на прокатном самокате на скорости врезалась в троллейбус

Девочка не справилась с управлением и врезалась в троллейбус. Фото: Андрей АБРАМОВ

1 июня в Мурманске произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Катавшаяся на самокате девочка не справилась с управлением и врезалась в троллейбус. Все произошло в районе пересечения проспектов Кольского, Ленина и Кирова.

- По словам очевидцев, девушка перемещалась на прокатном самокате, в какой-то момент резко ускорилась, - уточнили в УГИБДД по Мурманской области.

Как сообщили читатели "КП"-Мурманск", ранее в этом районе они не раз наблюдали, как северяне катаются на самокатах прямо по проезжей части.

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