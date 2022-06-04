С дома на проспекте Ленина в Мурманске обвалились большие куски карниза

Карниз дома культурного наследия разрушается. Фото: vk.com/murmanskgroup

Если зимой с домов в Мурманске может упасть наледь, то летом стоит бояться фрагментов самих зданий. Северяне заметили, что опасным стал дом №29 на проспекте Ленина, у которого обрушается венчающий карниз.

- Под домом можно обнаружить обломки по 5-6 килограммов. Прогулявшись у подъезда, нашли и метеориты по 30 килограммов. На секунду, это здание — объект культурного наследия регионального значения, - пишут мурманчане в группе "Мурманск" (18+).

Рядом с домом нашли большие куски фасада. Фото: vk.com/murmanskgroup

В 2020 году дом №29 признали объектом культурного наследия.

Напомним: на капитальный ремонт домов в историческом центре Мурманска потратят 700 миллионов рублей. Для работ выбрали подрядчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru