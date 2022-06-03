Собак из ЦВСЖ в Мурмашах проверят на заболевание чумой

Исследования на чуму будут проведены в Мурманской облветлаборатории. Фото: комитет по ветеринарии МО

В комитете по ветеринарии Мурманской области сообщили, что проведут лабораторные исследования на чуму плотоядных среди собак, которые содержатся в мурмашинском приюте.

Напомним: ранее животные подхватили коронавирусную и парвовирусную инфекцию. Сейчас на лечении остаются 20 четвероногих друзей.

- Исследования на чуму будут проведены в Мурманской облветлаборатории. Пробы от животных, содержащихся в ООО «Атлант», будут отобраны 6 июня. По данным патологоанатомического вскрытия животных, пока что характерные для чумы плотоядных признаки отсутствуют, - сообщили в комитете.

В апреле волонтеры написали в группе помощи бездомным животным "Хибинский бродяга" о том, что в регионе гуляет опасная инфекция.

- Относительно протоколов исследований Vet Union, размещенных волонтерами в Интернете, то в отношении полученных результатов имеются большие сомнения. Не представляется возможным установить вид, пол и возраст животного, от которого отбирался материал, отсутствует указание на нормативный документ на метод испытаний и применяемое оборудование, - отметили специалисты ведомства.

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